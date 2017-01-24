宋承憲一句話讚李英愛 破分手劉亦菲傳聞

宋承憲、李英愛今出席新劇記者會，宋承憲強調和劉亦菲感情依舊。（圖／取自DISPATCH韓娛王微博、宋承憲微博）

由韓國氧氣美女李英愛和長腿歐巴宋承憲合演的《師任堂，光的日記》將上映，接檔李敏鎬、全智賢主演的《藍色海洋的傳說》，今(24日)下午李英愛勾宋承憲出席《師任堂》記者會，外界則不免問到宋承憲感情狀況，他說：「我女友是李英愛前輩的瘋狂粉絲」，稱讚李英愛魅力無窮外，也間接透露和劉亦菲仍互動密切，破解分手傳聞。

由SBS電視台製播的新劇《師任堂，光的日記》去年6月殺青，本打算採大陸、韓國同步播出形式，卻遇到限韓令攪局，使《師任堂》播出遙遙無期，李英愛還為此寫信給大陸廣電總局，但仍無果，最終決定將在本月26日播出，八大戲劇台當晚9點同步播出。

今李英愛、宋承憲雙雙出席新劇發布記者會，李英愛稱讚宋承憲在戲中超帥，一定會讓許多女生心動，而宋承憲被問到女友劉亦菲，他透露女友是李英愛狂粉，兩人雖無法時常見面，但他是帶著想念的心情努力完成此劇，並強調兩人感情依舊。

(中時電子報)