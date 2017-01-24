費德勒橫掃 準決賽上演「瑞士內戰」

瑞士名將費德勒再闖澳網4強。（美聯社）

4度拿下澳網冠軍的瑞士名將費德勒，去年經過半年休養，今年首戰澳網有如出閘猛虎，一路過關斬將，今8強遭遇本屆男單最大黑馬德國茲韋列夫，儘管次盤一度遭遇危機，他仍順利克服，並破了對手關鍵發球局，只花了1小時32分鐘，就以6比1、7比5、6比2橫掃奪勝，準決賽將遭遇同胞好手瓦林卡，上演「瑞士內戰」。

費德勒雖已35歲，但本屆澳網擦亮昔日「瑞士特快車」招牌，此役面對發球上網好手茲韋列夫，比賽節奏更快。他首盤把握對手上網回擊速度與質量不足，屢屢擊出穿越致勝球，輕鬆拿下首盤。

茲韋列夫次盤找回前役擊敗當今球王莫瑞的應有水準，發球上網攻勢讓費德勒一度招架不住，更率先破發，但費德勒立即在下一局回破，讓比賽持續僵持，直到第11局，費德勒利用更穩定的表現與精彩的穿越球，打得茲韋列夫無法招架，拿下關鍵破發，並在隨後保住發球局，拿下關鍵第2盤，也奠定比賽勝基。

茲韋列夫頻頻發球上網，但網前得分成功率只有40%，費德勒則是採取多樣打法，無論是閃身正拍或是犀利的單手反拍，一共打出65記致勝球，徹底宰制賽局，也讓茲韋列夫的黑馬之旅，終結於8強，但也寫下他生涯最佳大滿貫賽表現。

瑞士好手瓦林卡闖進4強。（美聯社）

費德勒闖進4強，將遭遇同胞好手瓦林卡。瓦林卡今遭遇法國名將松加頑抗，但他總能在關鍵時刻穩住陣腳，讓對手毫無機會，終以7比6（7比2）、6比4、6比3獲勝，再闖澳網4強。面對同胞好手挑戰，費德勒賽後強調，兩人彼此熟悉，瓦林卡過去3年都拿下1座大滿貫賽冠軍，要獲勝必須保持積極。兩人生涯對戰21次，費德勒拿下18勝絕對優勢。

(中時電子報)