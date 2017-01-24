英最高法院拍板 國會同意才能啟動脫歐

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英國最高法院今天裁定，首相梅伊（Theresa May）必須先取得國會同意，才能展開正式脫離歐洲聯盟程序。

英國政府主張，梅伊可以行使通稱「王室特權」的行政權，啟動歐盟里斯本條約的第50條，展開兩年的脫歐會談。不過，最高法院駁斥這種看法。

最高法院是以八票對三票通過，裁定政府未獲國會授權不得啟動脫歐程序。1060124

(中央社)