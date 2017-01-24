港股收高 資源股走堅
香港股市今天在資源股走勢堅挺帶動下收漲。美國川普總統的保護主義立場拖累美元走軟，企業原料進口成本隨之減少。
恆生指數收盤上漲0.2%，來到22949.86點；恆生國企股指數收盤上漲0.3%，來到9759.26點。
美元兌一籃子主要貨幣昨天觸及7週低點後，今天處於守勢。
資源類股指數收盤勁揚4.1%，其中大陸礦業股在焦煤期貨收盤大漲約3.7%激勵下，股價表現堅挺。
中國神華和兗州煤業分別收漲約2.5%和5.4%。
大幅仰賴進口的玖龍紙業在財測利多鼓舞下，收盤大漲超過10%。玖龍紙業預估去年下半年淨利至少較前一年同期成長45%。
第一上海證券策略師葉尚志指出，川普的保護主義立場，及隨之而來的美元走貶，對資源股帶來支撐。但葉尚志對於美國今年可能升息，恐遏止資本流入港股，仍抱持謹慎的態度。1060124
(中央社)
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