駐索羅門群島大使羅添宏呈遞到任國書

駐索羅門群島新任大使羅添宏於1月23日上午向索國總督卡布依爵士（Sir Kabui）呈遞國書。他說，未來中華民國將秉持人道救援、善盡國際責任，繼續與索羅門推動相關合作計畫

羅添宏夫婦由索國侍衛長陪同，在警車開道下搭乘索國總督府禮賓車前往總督府，抵達總督府後隨即校閱儀隊，儀式簡單、莊嚴、隆重。

羅添宏夫婦隨即由總督府秘書長、外交部禮賓司長陪同向總督卡布依爵士呈遞國書，索國陀薩卡（MilnerTozaka）外長、馬哈努亞（Joseph Mahanua）次長在旁觀禮。

羅添宏致詞表示，台索兩國均為民主國家，有共同的理念與價值，自1983年台索建交迄今34年以來，索國持續在國際場合上給予台灣最堅定的支持，未來中華民國將秉持人道救援、善盡國際責任，繼續與索羅門在醫療、農業及教育等各方面，推動相關合作計畫，以造福索國人民，成為索國最忠實的友邦。

卡布依爵士則讚揚中華民國，每次索國發生天災或困難之際，中華民國總是第一個伸出援手、不遺餘力地協助索國度過難關。此外，台索各項雙邊合作計畫，對於索國偏鄉發展有極大的貢獻，索國民眾感念在心，他與蘇嘉瓦瑞總理也深表感佩，未來將全力支持台索邦交，在各種國際場合繼續給予中華民國支持。1060124

(中央社)