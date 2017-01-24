IDF戰機之父華錫鈞逝世 空軍哀悼不捨

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IDF經國號戰機之父華錫鈞今天在台中逝世，享壽92歲。空軍司令部表示哀悼與不捨，並讚華錫鈞領導IDF戰機研發，試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空，貢獻功績顯赫。

對於華錫鈞的逝世，空軍司令部發布新聞稿表示深感「哀悼與不捨」，會全力協助家屬處理治喪事宜，以緬懷其勳業。

空軍表示，華錫鈞為空軍官校第26期畢業，早年擔任戰鬥機及U-2高空偵察機飛行員，盡忠職守，爾後赴美攻讀航空太空工程博士，返國後領導IDF戰機研發，試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空，貢獻功績顯赫。1060124

(中央社)