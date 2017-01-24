白冰冰專輯開紅盤 不急攻小巨蛋
藝人白冰冰今天舉行專輯慶功，唱片市場低迷下她賣出3萬張專輯，開出紅盤，是否有意想攻上小巨蛋開唱，她說，「不會一窩蜂，等歌曲受歡迎，自然水到渠成」。
白冰冰今天舉行新專輯「癡情夢留給傷心的人」慶功宴，出道41年的她，從19歲唱到61歲，在唱片市場一片低迷情況下，新專輯能賣出3萬張，已有不錯成績，雖然她提到，賣出3萬張只不過是她「阿娜答」專輯的零頭，但仍然希望藉由她的好成績，帶動台灣唱片市場。
新專輯開紅盤，問她是否想在台北小巨蛋開唱，她說，「我以前只有在國際會議中心唱過，也不是會秒殺的歌手，不會一窩蜂，等歌曲受歡迎，自然水到渠成」。
2月下旬白冰冰將推出自傳「可以哭，別認輸」，她說，「有人封麥，我這個也可以算是『封筆之作』」。
近期白冰冰每天都會陪92歲的媽媽聊天，不過媽媽有輕微老人痴呆，經常問她「妳是誰啊？」，白冰冰都要和媽媽「自我介紹」，告訴媽媽要出門賺錢了，農曆春節則會和媽媽一起圍爐過年。1060124
(中央社)
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