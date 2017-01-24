地下水沖刷到含鐵底泥 宜蘭驚現紅河

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宜蘭縣羅東鎮北成圳今(24日)下午，河水突然變成紅色，引發是否又有偷排汙染情事的疑問。環保局獲報後，立即前往採樣，原先懷疑可能是食用色素，但是河道沿線均無工廠或食品廠。反而發現一處新的建築工地，正在排放地下水到溝渠內。

經現場初步觀測，地下水排放擾亂到溝渠底泥，河水就轉紅，懷疑應該是地下水質含鐵錳含量高，排放過程，沖刷到原沉積含鐵的底泥，兩相結合，導致排放口附近河水變出紅色廢水。

環保局表示，該建設公司未依照原核定排放到汙水下水道，反而直接排放到溝渠內，已依照《水汙法》第18條開罰，按規定可處一萬到六百萬罰款，並立即停止排放及依照原許可規定排放。

由於現場紅河現場僅維持一小段時間，隨即又轉清澈，河中生物也未出現大量死亡的異狀，無立即危險。

(中時)