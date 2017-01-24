義消茶葉蛋 年前熱銷5000顆
汐止長青里長陳建興從事義消工作多年，拿手絕藝「義消茶葉蛋」在日前消防節競技大賽熱騰騰登場，今年過年前夕陳建興更收到5000份茶葉蛋訂單，可見這道點心受歡迎程度。
陳建興手做茶葉蛋已超過4年，頂級配料加獨特配方使得做出來的茶葉蛋可口美味，頗受汐止五指山區民眾歡迎，也是鄰近長青消防分隊、義消喜愛點心，已經連續4年消防節活動都下超過1000顆訂單。
義消茶葉蛋不僅好吃，也可以做公益，陳建興說，每次舉辦獨居老人餐會都會準備茶葉蛋，提供給長者做點心；2014年高雄氣爆，陳建興為盡一份心力，更是做了3000顆茶葉蛋義賣幫助受災戶。
今年過年前夕陳建興陸續收到消防局1800顆、民眾3200顆茶葉蛋訂單，總計5000份茶葉蛋讓他從月初忙到現在，陳建興表示，過年期間將準備上百顆茶葉蛋，歡迎民眾來五指山登門泡茶，品嘗私房茶葉蛋！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。