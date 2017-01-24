義消茶葉蛋　年前熱銷5000顆

我要評比

陳建興4年前開始手做茶葉蛋，曾義賣茶葉蛋援助高雄氣爆受災戶，圖為陳建興釀製茶葉蛋過程。（李其樺翻攝）

汐止長青里長陳建興「義消茶葉蛋」連續4年在新北消防節活動登場，每次攤位大排長龍，頗受民眾歡迎。（李其樺翻攝）

汐止長青里長陳建興從事義消工作多年，拿手絕藝「義消茶葉蛋」在日前消防節競技大賽熱騰騰登場，今年過年前夕陳建興更收到5000份茶葉蛋訂單，可見這道點心受歡迎程度。

陳建興手做茶葉蛋已超過4年，頂級配料加獨特配方使得做出來的茶葉蛋可口美味，頗受汐止五指山區民眾歡迎，也是鄰近長青消防分隊、義消喜愛點心，已經連續4年消防節活動都下超過1000顆訂單。

義消茶葉蛋不僅好吃，也可以做公益，陳建興說，每次舉辦獨居老人餐會都會準備茶葉蛋，提供給長者做點心；2014年高雄氣爆，陳建興為盡一份心力，更是做了3000顆茶葉蛋義賣幫助受災戶。

今年過年前夕陳建興陸續收到消防局1800顆、民眾3200顆茶葉蛋訂單，總計5000份茶葉蛋讓他從月初忙到現在，陳建興表示，過年期間將準備上百顆茶葉蛋，歡迎民眾來五指山登門泡茶，品嘗私房茶葉蛋！

(中時)