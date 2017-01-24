IDF重要推手 華錫鈞過世 空軍哀悼

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華錫鈞過世，空軍傍晚也發新聞稿表示哀悼。圖呂昭隆

空軍退役上將，對我空軍戰機研製貢獻極大的華錫鈞，今天凌晨病逝，享壽92歲。華錫鈞年輕曾飛U2偵察機，後來投入經國號戰機研發，晚年仍心繫航空工業發展，為台灣航空工業育才奠基。

華錫鈞，生前也相當關心高級教練機案，但他主張AT-3教練機升級，不贊成用IDF改製。

華錫鈞曾任空軍航空工業發展中心（漢翔航空工業前身）主任，是AT-3教練機與IDF經國號戰機的重要推手。空軍傍晚也發新聞稿表示哀悼。

華錫鈞在2012年曾捐出新台幣1500萬元給成功大學作為航空工業發展基金，培育人才；2016年又拿出千萬元積蓄成立成立財團法人華錫鈞航空工業發展基金會，網羅國內退休航空專才，輔導基層廠商取得認證，進軍國際航太工業。

(中時)