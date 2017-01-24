恩主公雙屍命案 兇手沈文賓更二審仍判死

發生在5年前的新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，兇手沈文賓僅為覓尋前妻，竟夥同弟弟沈文夏，將前妻2名友人押走，溺斃後棄屍，歷審3度將沈文賓判死，遭最高法院撤銷，高院更二審今日仍認定，他泯滅人性、無教化可能將他判死，弟弟判刑14年。

案發至今，沈文賓一、二審及更一審遭判處死刑後，還押途中都會主動向媒體鞠躬道歉說，「我殺人了，做錯了」；高院更二審期間，他還要求台大醫院幫進行心理鑑定，但仍無法說服法官他再社會化可能，昨天辯結、今日就火速將他判死，全案可上訴。

(中時)