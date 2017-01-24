如懿傳春節不收班 霍建華留宮過年
藝人霍建華與大陸演員周迅主演的電視劇「如懿傳」目前正緊密拍攝中，雖然春節即將到來，但劇組仍不收班，霍建華與周迅都只獲得3天假期回家探親，其他劇中佳麗們都得在劇組過年。
「如懿傳」是電視劇「甄嬛傳」原著作者流瀲紫歷經5年創作並進行改編的作品，講述清朝皇帝乾隆即位後，宮內帝王后妃的愛恨人生。「如懿傳」預計今年在大陸江蘇衛視上映。
新浪娛樂報導，日前，劇中演員胡可在日前在微博一張「如懿傳」劇組公告照片，公告上提到，劇組號召除夕表演節目，意味著眾明星將在劇組過年。
報導指出，霍建華在劇中飾演乾隆，不僅事業上運籌帷幄，感情上也是後宮佳麗眾多：而在戲外喜獲愛女的他，過年期間僅獲3天假回家看望剛出生不久的寶寶和林心如，之後便要趕回劇組拍戲。
除了霍建華要犧牲陪林心如和女兒的時間，飾演女主角如懿的周迅也只獲得3天假期，而其他「如懿傳」中的佳麗們則要在劇組過年。
此外，如懿傳劇組公告提到，希望各位明星報名表演節目，共同度過除夕夜，也讓許多網友留言調侃「好想看到周迅演小品」。1060124
(中央社)
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