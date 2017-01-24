南韓部署海陸空利器 嚴防北韓挑釁
南韓國防部今天表示，師部調度的無人偵察機（UAV）、裝甲化核生化偵察車-II、蔚山級護衛艦、2.75英寸制導火箭彈將在今年部署服役，以防範來自北韓的種種挑釁。
南韓聯合新聞通訊社報導，裝備師級部隊的無人偵察機能精確辨識並自動跟蹤10公里外的目標，在未鋪裝跑道自動起降，夜間或霧天也能執行任務，有望大大提高此前依賴邊防哨所熱成像儀等地面監視設備的師級部隊的偵察能力。
報導稱，裝甲化的核生化偵察車-II約在年底服役，這可在數公里之外探測到化學戰劑。
反潛能力大大提升的蔚山級護衛艦將取代現役老舊護衛艦和巡邏艦，成為海防主力。採用噪音較小的混合動力系統、搭載拖曳陣列聲納和反潛火箭（ASROC），可有效地探測和攻擊北韓的潛艇。
據報導，可阻擊北韓氣墊船搶灘登陸的2.75英寸口徑制導火箭彈，也將於下半年部署到南韓近敵海域和白翎島等西北島嶼。1060124
(中央社)
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