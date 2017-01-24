春節噪音不擾人 太平警強力取締改裝車
春節將近，台中市警方開始實施「靜城專案」，太平警分局近來持續加強取締改裝汽、機車及噪音，針對噪音改裝車輛及計程車進行篩選攔查勤務，於19至23日連續5天，在中山路段人口密集住宅區（如中山路與大興路、中山路與大興19街）實施小區域封鎖勤務，累計取締53件，均依道路交通管理處罰條例相關規定掣單舉發。
太平警方表示，民眾不當改裝汽、機車，超跑噪音擾人，甚至公然競速行駛道路，影響民眾住家安寧。除加強年節期間交通疏導勤務外，也將持續加強取締噪音改裝車輛。警方並強調，任意改裝車輛或製造妨礙安寧之駕駛行為，最高可處24,000元罰鍰，千萬不要跟自己荷包過不去。
為加強取締成效，攔查勤務站點由監理人員現場針對改裝噪音車輛變更排氣管、更改車體重要設備等，依法舉發並通報環保局噪音檢舉網重新驗車。另針對違規計程車稽查白牌車、偽造或冒用執業登記證、未辦理執業登記證等違規逐一過濾檢視。
(中時)
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