走私大陸香菇獲利數千萬 檢調查扣2千公斤香菇

以葉姓男子為首的香菇走私集團涉嫌藉金門小三通等方式，走私大陸香菇入境後佯充國產或日、韓高檔香菇出售，牟利數千萬元。調查局北部機動工作站今前往北市迪化街等地搜索，約談葉姓男子等18人到案釐清案情，全案依懲治走私條例及刑法詐欺罪偵辦。

調查局指出，以葉姓男子為首的走私集團自2015年起，長期於大陸採購大量香菇，再由集團成員於廈門或泉州，招攬經由小三通入境金門的旅遊團體或個人，以每包乾香菇支付300元至500元不等代價，委託旅客從金門入境後轉乘國內航線時，將大陸乾香菇攜入本島。

走私集團則於各國內機場派收貨人員聯繫取貨走私香菇，集中運往倉庫，分批銷往各地傳統市場及南北貨業者，預計不法獲利逾數千萬元。

檢調表示，目前大陸香菇市價每公斤約400至500元，與國產香菇每公斤1000元到1800元有數倍價差，因國產乾香菇有限，無法滿足市場需求，走私集團明知大陸香菇目前尚未開放進口，竟以「化整為零」方式透過旅客攜帶，走私大陸香菇進入本島，再佯稱國產香菇或高檔日韓香菇售予不知情的消費者食用。

檢調今日前往台北市、新北市及金門縣等地搜索，查扣大陸走私香菇前往台北市迪化街、民族東路、延平北路及新北市樹林滿平街、板橋萬板路等地區乾貨行倉庫搜索，共查獲近2000公斤大陸香菇混充的台灣香菇，並將葉姓業者等8人約談到案。

調查局表示，大陸走私香菇食品安全未經評估，政府明令禁止進口，甚至要求出示產地證明，而走私香菇仍然前仆後繼，關鍵在於其中有驚人價差。因而不肖商人將走私的大陸香菇魚目混珠，佯裝成高價的國產、日、韓香菇出售，專案小組為維護並保障國人之食用安全，遂於今日發動偵辦。

(中時)