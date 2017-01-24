辜成允辭世 海基會董事長田弘茂表哀悼
海基會董事、台泥集團董事長辜成允23日意外辭世，海基會董事長田弘茂表示哀痛，聞訊後萬般不捨，表達沉痛哀悼。
田弘茂表示，聽到這個消息心裡非常難過與不捨，他與辜成允熟識20年，海基會請他來擔任董事職務，是非常值得驕傲的一件事。
田弘茂說，辜成允係海基會創會董事長辜振甫次子，辜振甫在會期間，海基會與大陸海協會舉行「辜汪會談」與「辜汪會晤」，為兩岸兩會協 商、交流與服務工作奠定堅實的基礎，辜振甫故董事長訓練及培養許多海基會的同仁，成為維護兩岸和平的尖兵。辜成允繼承父業，是位善良、盡責、努力的企業家，身為海基會董事，辜成允也致力於兩岸關係的和平發展，為兩岸各項交流貢獻良多。
(工商)
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