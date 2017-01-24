芭里音樂體驗營 創意溫馨傳樂音
桃園市芭里國小與中央大學合作舉辦為期2天的「寒假免費音樂體驗營」，中大阿卡貝拉社團哥哥、姊姊們與小學合作規劃營隊，透過系列創意活動與大地遊戲，傳達音樂知識與創意，孩子也能從中學會合作與互信。
大學生除設計闖關關卡，更不時演繹B-BOX、阿卡貝拉等，逗得孩子超開心。芭里國小校長吳桂芳表示：「中央大學提供免費的社團及營隊活動，讓無法參與課外才藝學習的孩子，有機會提升學習競爭力，是國小辦理營隊團隊的初衷，也能激發孩子的學習動機，
教育局局長高安邦則感謝芭里國小教師及中央大學同學的付出與努力，發揮大手牽小手的精神，建立友善溫馨的校園。
(中時)
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