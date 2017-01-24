美誓捍衛南海國際領域 陸籲謹言慎行
針對白宮指美國將阻止中國大陸掌控南海的國際領域，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，陸方敦促美方尊重事實、謹言慎行，以免損害南海地區的和平穩定。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）美東時間23日在新聞簡報會上說，美國將確保自身在南海的利益。至於中國大陸在南海造島，他說，若那些島礁位在國際水域，美國必將捍衛國際領域不被任何一個國家掌控。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說：「美國不是南海有關爭議的當事方，我們敦促美方尊重事實、謹言慎行，以免損害南海地區的和平穩定。」
她重申，中國大陸對南沙群島及其附近海域擁有主權，堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益，堅持與直接當事國透過談判和平解決南海爭議，也堅定維護各國依據國際法享有的航行自由。
至於美方艦艇通過南海主張航行自由，華春瑩說：「我們反對任何國家依據自己的想像所要求的『橫行自由』。所以只要是符合國際法的航行自由，我們都是會堅決地支持。」
被問到北京是否擔心川普政府在南海問題上的論調，華春瑩表示：「現在擔心的可能不是中國，很多人都在關注和有各種各樣的擔心。」
她說，中國大陸在南海的行動「正當合理」。「不管別的國家發生什麼樣的變化，說了什麼樣的話，想做什麼樣的事情，中國堅定維護自身在南海領土主權和海洋權益的決心是不會改變的。」
華春瑩說，在中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）有關國家共同努力下，南海局勢已趨於平靜，「任何負責任的國家都應該樂見這樣一種良好的局勢或者趨勢的出現」。1060124
(中央社)
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