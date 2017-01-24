液態氧助燃實驗突爆炸　師生13人受傷

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新營高中師生下午進行實驗時突然發生爆炸，所幸13人都是輕傷。（莊曜聰攝）

新營高中數理特教班師生今天下午進行液態氧助燃實驗時，突然發生爆炸，實驗用的花盆碎片四散噴濺，造成師生13人受傷，幸好都是輕微皮肉傷，消防局出動3輛救護車協助送醫，均無大礙，詳細原因有待調查。

帶隊實驗的物理老師莊立山表示，當時正帶著高二學生在校園進行液態氧助燃性的實驗，已經進行好幾天，會在花盆中放置鐵片，今天因燃燒狀況不好，改用鋁片，並添加沙拉油，就突然發生爆炸。

(中時)