林全年前中部訪視送暖 遇陳情小插曲

年節將至，行政院長林全今天至台中市訪視衛福部中區兒童之家、惠明教養院參致贈春節加菜金、發送過年福袋；下午則造訪彰化市慈愛教養院與秀水馬興社區照顧據點展開關懷之旅，提前送暖。

林全指出，中區兒童之家的孩童遭逢家庭變故，每個小朋友背後都有一段故事，在沒有家人可以照顧的情況下，政府作為全方位後盾，讓他們同樣受到相同照顧，也是政府的責任。

林全前往台中市惠明教養院參訪時，還被一位夢想結婚的女院生搭訕，被問道「你結婚了沒？」林全笑答「我很老了，結婚了！」女院生天真追問「你有幾個小孩？」結果林全說「我有兩個孩子，但都是女兒。」相親當場失敗。

「我自己也是老人」，在馬興社區，林全與老人家唱唱跳跳充分展現親和力，還謙虛自我介紹，更舉自己的媽媽作例子，鼓勵老人家要多與他人互動，並呼籲為人子女「每天都要跟父母講話」。

不過，林全這趟關懷行程，卻在秀水鄉馬興社區出現群眾攔路陳情的小插曲，當地30多名住戶不滿鄉公所未溝通就決定徵收土地，集結在關懷據點抗議。但群眾被警方阻隔在30公尺外，理性地高呼抗議口號，但林全沒有接見，探視社區老人後就驅車離開。

(中時)