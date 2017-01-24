B肝抗體消失怎辦？專家：一般人不須補打

明明打過B型肝炎疫苗，但檢查抗體卻是陰性，是否要再挨一針？不少民眾在公司、學校健檢時，發現B型肝炎抗體陰性，想自費打疫苗，卻發現有些診所打不到，憂心疫苗缺貨。疾病管制署指出，國際研究發現，只要打過B肝疫苗，近9成民眾過了30年、即使抗體消失，對B肝的免疫力仍會存在，一般人無須再打。

目前全球的B型肝炎疫苗供貨不穩定，國內自費市場流通約10萬劑，藥廠可能優先提供給合約醫療院所，以致部分民眾要多跑幾家醫院才打得到。疾管署指出，每年公費60萬劑疫苗都供應無虞，新生兒接種沒問題，至於自費的部分，並非人人都需要補打。

疾管署副署長羅一鈞說，公費B肝疫苗開始施打後，1986年7月以後出生的民眾，多已依規定時程完成預防接種，幾年之後，但可能因為抗體降低，而在健檢中發現抗體陰性。

羅一鈞說，這種情況不必太過憂心，也不用急著補打疫苗，美國最新研究發現，B肝疫苗施打後30年，即使血液檢測抗體是陰性，基於細胞性免疫力，仍有88％的人，對於病毒有保護力。因此國內外都建議，只要不是高風險族群，就無需再追加接種B型肝炎疫苗。

至於何者為高風險族群？羅一鈞說，B型肝炎主要藉由體液、血液傳染，像是親密接觸、輸血、注射都可能為感染途徑。包含血液透析病人、器官移植病人、接受血液製劑治療者、免疫不全者；多重性伴侶、注射藥癮者；同住者或性伴侶為帶原者；身心發展遲緩收容機構的住民與工作者；可能接觸血液的醫療衛生等工作者，可自費追加1劑疫苗。

(中時)