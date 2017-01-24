林伯豐： 一例一休 3月會調整

工商協進會理事長林伯豐表示，政府知道一例一休問題在哪，勞動部預計 3月調整加班費算法跟彈性工時；中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻說，府院說要朝三贏局面邁進。

根據中央社報導，林伯豐表示，工商大老為了一例一休及年金改革，多次與府院高層進行深談。林伯豐今天表示，國外加班費計算方式多是平日工資的1.5倍，台灣則是2倍多，假日加班1小時以上算4小時，4小時以上算8小時，這是「ridiculous（荒謬）的算法」。

林伯豐說，政府知道問題在哪了，也願意調整、修改，要給政府時間；勞動部會對加班費計算方式及彈性工時進行調整、放寬，但是要先處理年金改革，預計 3月要做調整。

秦嘉鴻也說，各工商團體及全國各產業公會都已反映意見了，意見大概一致，「都叫苦連天！而府院有聽到這個聲音」。

秦嘉鴻表示，行政院院長林全跟總統蔡英文是覺得，勞工有做反映、企業都有反映，政府的好意變壞意，是三輸的局面，一定要朝三贏局面邁進，「總統不可能說要三輸嘛！她也要拚經濟」。

針對林伯豐的說法，中央社報導，勞動部預計 3月要對一例一休所涉加班費計算方式及彈性工時做調整、放寬。

(中時電子報)