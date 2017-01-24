澎春節加強酒駕攔查 警籲勿心存僥倖

我要評比

澎湖酒駕事件時有所聞，馬公警分局在春節期間，將「取締酒後駕車」列為重點工作，籲請駕駛不要心存僥倖，切勿酒駕。

馬公分局表示，今年1月迄今，警方主動攔查取締酒後駕車達28件，幾乎是天天都有被警方攔查的紀錄，其中有19件酒測值達到0.25mg/L以上，均依公共危險罪移送法辦。

馬公分局長丘立誠指出，年節前後為酒駕高峰期，警方加強春節期間安全維護工作期間，已將酒後駕車列加強取締勤務作為，適度提高勤務密度，以遏止駕駛人酒後駕車的僥倖心理。1060124

(中央社)