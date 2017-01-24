義大利雪崩被埋飯店竟建築在雪崩遺址上
義大利地震引發的雪崩掩埋飯店事件，昨天連夜挖出五具遺體。調查並有驚人發現，遭雪崩掩埋的里格皮亞諾飯店，竟然原本就是建立在1936年一次巨大雪崩的遺址上面。
目前確認罹難人數上達14人，還有15人下落不明。經過多天調查，檢方也發現不少人為疏失，正著手追究相關責任。
里格皮亞諾飯店（Rigopiano Hotel）所在的阿布魯佐（Abruzzo）山區，是義大利中部的滑雪勝地，1991年，當地政府曾畫過環境評估地圖，這張官方地圖顯示，里格皮亞諾飯店正位在土石最不穩定的區域中心。
義大利檢方認為，一連串的人為因素，是造成大量傷亡的主因，將朝過失導致重大災難的方向偵辦，過程需要一一釐清，當初是誰核准在這個危險區域興建旅館，後來歷任的管理當局，又為何放任旅館經營，甚至在2007年，旅館還大規模整修擴建，更增添了水土保持的風險。
而這次地震發生之前，因為寒流連日大雪，山區氣象局在事發前幾天，就已把雪崩危險程度提高到4，並發出雪崩警告。檢方也要追究，是誰忽略這個警訊，沒有按照正常程序，撤離飯店所有旅客。
飽受批評的還有，救難人員試圖進入時，路上堆如高牆的雪，耽擱了救援進度，市政單位為何沒有及時清理，相關行政首長都難逃究責。
檢方表示，市長是保護市民的第一順位負責人，他有權力跟義務決定，轄內哪些建物過於危險，必須立刻把民眾撤出；省長則應該負責聯外道路的順暢。憲兵警察隊也正在嘗試，從現場找到的手機，還原災難前一刻的狀況，使責任更為明朗化。1060124
(中央社)
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