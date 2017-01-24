屏東綵燈節登場 萬年溪變成光之河

屏東縣政府今年首辦綵燈節，從1月24日起到2月12日，在屏東市萬年溪畔佈置17個閃亮燈區及光雕秀，今天晚上舉行開幕儀式。

舊名「番仔埔溪」、「阿緱溪」的萬年溪，蜿蜒流貫屏東市區，是屏東市的生命之河，近年在縣府努力整治下，重現美麗姿態，縣政府觀光傳播處以萬年溪為主角，首辦綵燈節，主燈「飛躍奇蹟」，配合新年生肖「雞」年，設計金雞展翼，結合光雕投射出屏東豐富族群文化及在地物產。

萬年溪自勞工處至玉皇宮近1公里長的河段，沿岸妝點了17個主題燈區，包括藝術人文燈、再見五分車、偶像劇場、原住民及客家等族群文化燈區還有水上雲燈等藝術家燈飾，透過各類型燈飾裝置展現屏東特色文化、產業榮景及萬年溪風華。

其中，利用光雕呈現的「萬年溪上河圖」，由位於萬年溪畔的民和國小師生及在地文史工作者，歷時3年製作完成，細膩描繪出沿岸的風景人物，並繪入早期的烏趛橋、河中泛舟等情景。

裝設於李淑德故居旁的「隨光搖曳-音樂苗圃」燈區，作品造型像成長的音樂樹苗，向偉大的台灣小提琴之母─李淑德教授致上最深的敬意。

勞工育樂中心大樓從1月30日起，晚上7時15分到8時45分每半小時展演一次光雕秀，每場約3分鐘。

1月24日至2月12日期間，除了炫目的燈區外，還規劃年貨市集，2月4日舉辦「民歌之夜」、2月5日古早味美食DIY活動、2月11日元宵節當晚辦理猜燈謎晚會。

觀傳處表示，民眾如果希望更了解萬年溪的歷史脈絡，還可以參與「光譜小旅行」，由導覽人員解說周邊景觀與人文資源。1060124

(中央社)