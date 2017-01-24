媒體指蔡總統未婚到處跑 府：單身歧視

媒體報導，未婚的總統蔡英文下班後經常在總統官邸、敦化南路二段住所、母親及哥哥家4地跑，無形中加重特勤負擔。總統府表示這是不實報導，且報導標題嚴重涉及單身歧視。

總統府發言人黃重諺表示這是不實報導，捏造蔡總統自遷入總統寓所以來，有所謂「下班後，經常會前往探視母親或到哥哥家中用餐......成為負責總統人身安全的特勤人員最吃重且最具壓力的任務。」。

黃重諺指出，報導中以歷任總統皆是「一家人」入住寓所，故「作息較單純」，意指蔡總統因為「無聊」故有頻繁外出狀況等等，報導甚至以「沒結婚的小英總統下班四處跑」為標題，嚴重涉及單身歧視意涵。

黃重諺表示，蔡總統自遷入寓所，除外出行程或在府辦公外，其餘時間均停留寓所休息或洽理公務，並無報導稱情事，對於媒體報導前未善盡查證責任，報導內容又任為憑空假造，甚至充滿單身歧視，視專業倫理於無物，總統府表達最深的遺憾與譴責，並要求立即道歉更正。

此外，媒體報導，副總統陳建仁以自家居住，感覺比在官邸自在舒適為由，短期內沒有遷入官邸的計畫，黃重諺表示，陳副總統早在去年10月間官邸完成結構修繕後，正式遷入官邸至今，沒有所謂以「自家較舒適」為由，拒絕遷入的情事，報導內容全非事實。1060124

(中央社)