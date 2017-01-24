媒體指蔡總統未婚到處跑 府：單身歧視
媒體報導，未婚的總統蔡英文下班後經常在總統官邸、敦化南路二段住所、母親及哥哥家4地跑，無形中加重特勤負擔。總統府表示這是不實報導，且報導標題嚴重涉及單身歧視。
總統府發言人黃重諺表示這是不實報導，捏造蔡總統自遷入總統寓所以來，有所謂「下班後，經常會前往探視母親或到哥哥家中用餐......成為負責總統人身安全的特勤人員最吃重且最具壓力的任務。」。
黃重諺指出，報導中以歷任總統皆是「一家人」入住寓所，故「作息較單純」，意指蔡總統因為「無聊」故有頻繁外出狀況等等，報導甚至以「沒結婚的小英總統下班四處跑」為標題，嚴重涉及單身歧視意涵。
黃重諺表示，蔡總統自遷入寓所，除外出行程或在府辦公外，其餘時間均停留寓所休息或洽理公務，並無報導稱情事，對於媒體報導前未善盡查證責任，報導內容又任為憑空假造，甚至充滿單身歧視，視專業倫理於無物，總統府表達最深的遺憾與譴責，並要求立即道歉更正。
此外，媒體報導，副總統陳建仁以自家居住，感覺比在官邸自在舒適為由，短期內沒有遷入官邸的計畫，黃重諺表示，陳副總統早在去年10月間官邸完成結構修繕後，正式遷入官邸至今，沒有所謂以「自家較舒適」為由，拒絕遷入的情事，報導內容全非事實。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。