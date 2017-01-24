IU斬4年情 傳熱戀《步步驚心》李準基

IU今年1月來台開唱，李準基驚喜現身。(本報系資料照)

韓國「國民妹妹」IU日前證實與大11歲歌手張基河4年戀破局，決定未來以前後輩關係好好相處，也因此讓她與李準基熱戀消息再度瘋傳，今(24日)李準基所屬經紀公司也否認了熱戀消息。

李準基在韓劇《步步驚心：麗》與IU愛的刻骨銘心，戲外兩人也傳出緋聞，繼IU宣布分手張基河後，與李準基假戲真做的消息再次浮上檯面，不過李準基經紀公司也發表公開聲明澄清熱戀說，表示兩人因拍戲變成私交很好的前後輩，但並非戀人關係。

(中時電子報)