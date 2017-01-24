郝龍斌：選黨主席別「網內互打」

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國民黨副主席郝龍斌強調透過公開辯論，避免五位候選人「網內互打」。（陳信翰攝）

國民黨副主席郝龍斌（右）強調透過公開辯論，避免五位候選人「網內互打」。（陳信翰攝）

國民黨副主席郝龍斌24日接受電台訪問，表示黨內主席的選舉制度有改進的空間，應該納入一定比例的民調，也強調透過公開辯論，避免五位候選人「網內互打」。

(中時)