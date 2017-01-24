冬盟洗禮觀念改變 范國宸完全打擊差1轟

台灣體大第4棒范國宸，此戰先後敲出三壘打、二壘打、一壘打，掃回6分打點。（大專體總提供）

台灣體大今天(24日)在大專棒球聯賽(UBL)季軍戰以11比1扣倒高苑科大，第4棒范國宸單場3安，灌進6分打點，但比賽提前結束，讓范國宸錯失挑戰挑戰「完全打擊」的機會，他也笑說：「大四了，很可惜。」

范國宸今年扛起台體4棒，這次在大專聯賽共轟出3發全壘打，包括複賽的連兩戰開轟，而今天他在季軍戰第2打席就掃出三壘安打，接著又敲出二壘安打和一壘打，距離完全打擊只差「1轟」，范國宸坦言，自己有想拚拚看。

只是7局下台體已拉開10分領先，2出局後范國宸特別交代前一棒王正棠「要上壘」，可惜王正棠擊出投手方向滾地球形成3出局，范國宸無緣再上場打擊，高苑下半局沒再添分數得分，比賽在7局打完後提前結束，范國宸直說可惜，「難得有這個機會，又大四了⋯⋯。」

范國宸在成棒階段還未入選過國手，直到去年底被選進中華培訓隊參與冬季聯盟賽事，出賽11場，打擊率3成14，而經過冬盟洗禮後，之後在台灣成棒經典賽和大專聯賽的長打表現更加溫，范國宸說：「看國外球員的打擊都是全力揮，讓自己的打擊觀念有很大的改變，回來之後也更有信心了。」

距離大學畢業剩半年，范國宸提到，希望能先靠好表現拚進世大運培訓隊，進去後再努力搶進正選名單，他透露：「中國手這是大學畢業前最大的目標。」而畢業後他也有計劃投入中職選秀，將視自己在春季聯賽的表現再做決定。

(中時電子報)