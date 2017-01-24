名古屋市長稱南京事件不存在 大陸外交部批恣意妄為

中國大陸外交部發言人華春瑩在24日記者會上回應日本名古屋市市長錯誤歷史言論，強調該市長應該履行其「跪地道歉」的承諾。她還表示，不管什麼人，如果恣意妄為，必然會為此付出代價。

媒體提問，針對日本APA酒店擺放右翼書籍事件，名古屋市市長河村隆之稱，如果日方真的屠殺了30萬市民，那必須跪地道歉。如果沒有則必須反駁。所謂的「南京事件」應該並未發生過。中方對此有何回應?

華春瑩回答，關於APA酒店有關問題，中方已多次表明嚴正立場。針對日本極少數極右分子的挑釁，國家旅遊局已公布有關措施，要求所有中國出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與APA酒店合作，停止使用該酒店作為地接酒店並下架所有該酒店的旅遊產品及相關宣傳廣告，呼籲中國訪日團組和廣大遊客，自覺抵制APA酒店的錯誤做法，不進該酒店消費。

她還補充說明，中國願與日方友好交流，但絕不會容忍歪曲歷史、傷害中國人民感情的公然挑釁行為。不管什麼人，如果恣意妄為，必然會為此付出代價。南京大屠殺是歷史事實，國際上也早有公論。請這位市長去履行他的承諾。

(旺報)