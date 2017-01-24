日飯店放右翼書籍 陸官方籲民眾抵制

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針對日本APA連鎖飯店擺放否認南京大屠殺等內容的書籍，中國大陸國家旅遊局發言人張利忠今天說，已要求所有出境旅遊企業停止與這家飯店合作，呼籲訪日陸客「自覺抵制」。

中國大陸外交部發言人華春瑩下午則在例行記者會說：「中國願與日方友好交流，但是絕不會允許歪曲歷史、傷害中國人民感情的公然挑釁行為。不管什麼人，如果恣意妄為，必然會為此付出代價。」

新華社報導，張利忠24日表示，中國大陸國家旅遊局駐日本辦事處在事件發生後，透過管道向日方提出「嚴正交涉」，要求日本APA連鎖飯店撤除上述書籍。

他說，鑑於APA飯店堅持「錯誤做法」，中國大陸國家旅遊局已要求所有出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與這家飯店合作，停止作為落地接待飯店，並下架所有相關旅遊產品與宣傳廣告。

此外，中國大陸國家旅遊局呼籲訪日的大陸旅行團和遊客「自覺抵制APA酒店的錯誤做法」，不進這家飯店消費。

另據日媒報導，日本名古屋市長河村隆之23日說，「所謂的南京事件應該並未發生過」，「如果真的屠殺了30萬市民，那麼必須跪地道歉。如果沒有做，則必須反駁」。

華春瑩對此表示：「南京大屠殺是歷史事實，國際上也早有公論，請這位市長去履行他的承諾。」1060124

(中央社)