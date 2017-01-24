美退TPP 陸：儘早結束RCEP談判
美國總統川普簽署行政命令退出TPP後，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，陸方認為亞太地區應打造開放型經濟，應繼續推動亞太自貿區進程，並努力儘快結束RCEP談判。
川普美東時間23日入主白宮首個工作日，便簽署行政命令宣示退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo）24日說，盼能鼓勵中國大陸等亞洲國家加入TPP，挽救這項協定。
中國大陸下午舉行例行記者會，華春瑩被問到澳方上述表態時說，當前世界經濟形勢依然非常脆弱，貿易投資低迷，亞太地區應繼續發揮世界經濟引擎的作用，打造開放型經濟。
她說，亞太經濟合作會議（APEC）領袖已確立亞太自由貿易區（FTAAP）願景，「我們認為應該繼續大力推動這一進程」；區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判也已取得重要進展，「我們認為應該努力儘早結束」。
面對外媒追問中國大陸是否不排除加入TPP，華春瑩僅說，陸方願與各方一道繼續推進亞太地區經濟整合進程，包括亞太自貿區建設，為亞太地區及全球經濟發展注入新的動力。
川普競選時主張讓美國退出TPP，並對中國大陸產品課徵45%關稅，將中國大陸列為匯率操縱國。如今首張支票已兌現，有外媒問到，北京是否擔心川普推動上述其他措施？
華春瑩重申，打貿易戰、發起對抗沒有贏家，只能是兩敗俱傷並殃及各方。中美應努力拓展經貿領域務實合作，營造公平貿易環境，妥善處理經貿摩擦，維護中美經貿關係持續健康穩定發展。
在匯率方面，華春瑩說：「中方無意通過人民幣貶值來提升貿易競爭力，更不會主動地打貿易戰。我們將繼續堅定不移地推進匯率市場化的改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。」1060124
(中央社)
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