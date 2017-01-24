強化兩國關係 巴拿馬官員參訪移民署
巴拿馬公安部移民局長卡里略（Javier Carrillo）今天受邀前往台灣移民署參訪，強化兩國移民事務交流，並討論遣返制度、國境安全等機制。
移民署邀請巴拿馬移民局來台參訪，局長卡里略今天抵達移民署後，移民署長何榮村及移民署台北市服務站主任黃齡玉熱烈歡迎，除參加台巴移民事務會議、分享兩國移民事務管理經驗之外，也聽取移民署自動通關申請註冊櫃檯申辦解說。
今年50歲的卡里略學經歷豐富，2008年開始擔任巴拿馬警政署司法調查處副處長，隔年升任司法調查處長，2010年擔任該國警政署主任秘書，2011年擔任移民局長至今。
卡里略表示，由於巴國移民局近年也採用類似「自動通關系統」系統維護境管安全，但所用系統不如台灣先進，因此希望藉由2016年所簽署「有關移民事務與防制人口販運合作協定」給予協助，提高巴國境管安全及通關效率。
移民署指出，只要年滿14歲、身高140公分以上的在台居留外來人士，就能到移民署服務站辦理自動通關註冊，快速又方便。1060124
(中央社)
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