日國防通訊衛星發射成功 有助飛彈防禦
搭載著日本防衛省通訊衛星「煌2號」的H2A火箭32號機今天下午從日本鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空成功。這枚新衛星有助於高速且大量傳輸救災、飛彈防禦等資訊和影片。
日本放送協會（NHK）等媒體報導，煌2號（Kirameki-2）是日本防衛省第1枚獨自引進的衛星，搭載著煌2號的H2A火箭32號機今天下午4時44分（台灣時間3時44分）從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，約30分鐘後，煌2號進入環繞地球的預定軌道。
煌2號可用於日本自衛隊各部隊的指揮、統合制御或情報共享。相較於民間的衛星，煌2號的傳輸速度高、容量大，在救災、彈道飛彈防禦等的資訊、影片，可超越陸海空的架構傳輸，強化統合制御的能力。
日本防衛省及實施發射升空作業的三菱重工業公司基於這枚衛星攸關安全保障的理由，沒公開衛星分離的詳細時間或高度等的資訊。
日本防衛省計劃今年3月起在印度洋上空的地球赤道同步軌道開始運用通訊衛星煌2號，可供在南蘇丹參加聯合國維和行動（PKO）的部隊等運用。
日本防衛省將國防通訊衛星命名為「煌」，計畫共發射3枚。原本的計畫是，去年7月發射「煌1號」，但在運輸中出狀況，部分受損，因此決定先發射「煌2號」。預定「煌1號」於明年由歐洲廠商的火箭發射，「煌3號」預定4年後發射。1060124
(中央社)
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