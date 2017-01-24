健保C肝新藥可領藥 台北最踴躍
健保C肝口服新藥今起開放登錄領藥，截至下午3時，健保署表示，全台共有228名患者成功登錄領藥，以台北地區最踴躍，台北榮總首日就有90名患者領藥治療，數量全台居冠。
衛福部健保署今年編列新台幣20億元預算，首度將治癒率高的C肝口服新藥納健保，每療程約25萬元，今天起開放第一階段領藥，預計將治療8000名患者。
衛福部健保署長李伯璋表示，今天起開放C肝新藥第一波登錄領藥，醫院的2054個名額中已有226人領藥，基層診所344名額則有2人領藥。
李伯璋說，全台各地區以台北地區最踴躍，438個額度中，已有156名患者領藥開始治療，若以醫院來看，台北榮民總醫院最積極，第一天就有約90名患者登錄領藥，其次是台大醫院15人，其他如林口長庚醫院、台中慈濟醫院、彰化基督教醫院員林分院、秀傳醫院、台南市立醫院、聖馬爾定醫院與高雄醫學大學附設醫院等，都相當積極。
李伯璋指出，雖然多數C肝患者會到大醫院接受治療，但不少診所醫師也有能力，鼓勵醫師盡量替患者爭取，患者若符合資格，也可以主動向醫師提出，目前事先針對曾使用過干擾素併用雷巴威林治療失敗，且肝纖維化程度為第3級以上患者優先治療，未來再治療病情較輕微的患者。
C肝新藥目前各地都還有缺額，李伯璋強調，看病最好要離家近，醫師會依照個人狀況做適當評估，不用特地為了搶藥南來北往，呼籲患者拿了藥就要乖乖治療。1060124
(中央社)
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