里長掌廚送愛 親送年菜元寶慰獨老

我要評比

新北市泰山區福興里長張玉琴今天與志工扮演總鋪師，端出超澎派圍爐年菜，並準備紅包、白米等民生用品，讓弱勢、獨居長輩一起溫馨除舊歲、歡喜過好年。

張玉琴與志工前往97歲的長者梅國祥家中，他患有重聽、行動不便、獨居20幾年，里長親手熱年菜、志工們並陪伴提前圍爐，梅爺爺紅了眼眶感動的說「這個年好溫馨。」

張玉琴已連續6年，免費替獨居長者準備年菜，每年菜色都會推陳出新。從準備食材、製作餡料，一直到熱騰騰的年菜上桌，都由張玉琴與志工親自掌廚張羅，為顧及長輩健康，料理採少油、少鹽。

包括「極品佛跳牆」、「香煎鱸魚」、「蒜香滷雞腿」、「清蒸鹹冬瓜絞肉」、「台式芋頭糕」、「珍珠丸子」、「元寶水餃」等6菜1湯的應景年菜。另外，還有里長與志工做的手工饅頭、發糕、老婆餅。

張玉琴準備年菜除了顧及口感，食材剁碎、烹煮更軟、讓老人家容易吞嚥。

張玉琴說，為避免行動不便的獨居長者挨餓，因此準備充足且新鮮易保存的年菜供長者食用。老人家喜歡熱鬧氣氛，最需要有人關心和陪伴，簡單的問侯就可以讓長輩開心好久，送年菜也能讓弱勢長輩，感受家庭的溫馨。1060124

(中央社)