學生自種大麻賣 全台掃毒扣毒300公斤
台灣高檢署今天指出，為防制毒品擴散及保護青少年，全國檢警總動員掃毒，查緝販毒藥頭212名(聲請羈押91名)、扣得各級毒品超過300公斤，也查獲有學生自己栽種大麻販賣。
高檢署指出，1月18日至22日進行今年鐵腕大掃毒第1波護少專案及斷根溯源行動，總計聲請612張搜索票(准許469張)，查緝販毒藥頭212名(聲請羈押91名)、施用毒品者904名，並扣得各級毒品超過300公斤、破獲大型K他命毒品工廠1處、大麻栽種場所6處、重大毒品走私案1起。
這次行動主要是強力打擊毒品製造場所及影響青少年等毒品來源，其中較重大斷源成效，包含新北地檢署指揮破獲學生身分的被告在新北市三峽區栽種大麻處所1處，販賣第二級毒品大麻給不特定的學生。
高雄地檢署指揮高雄市刑大、左營分局、法務部調查局南機站及海巡署高雄第二查緝隊，在國道3號長治交流道下、高雄市大寮區溪寮路廠房內，查獲走私的第二級毒品安非他命11箱共計149公斤。1060124
(中央社)
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