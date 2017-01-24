派出所警員私藏子彈 遭前妻檢舉送辦

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高巿警三民一分局十全所趙姓警員與已離婚10餘年的董姓前妻發生租賃停車格糾紛，趙男欲向董女提告侵占，女方一氣之下，23日向住家轄區鼓山警分局龍華所檢舉趙男私藏子彈。

警方在男方房間衣櫥保險櫃起獲90警用子彈3顆、空彈殼10顆、步槍子彈1顆，實彈均為已汰換子彈。趙男表示是10多年前在交通大隊擔任靶場公差時拾獲，全案依槍砲罪送辦。

(中時)