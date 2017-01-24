邊販毒邊躲仇家 男衝撞員警遭逮

警方以偵防車包夾，持警棍擊破車窗逮捕邱嫌。（照片由警方提供）

警方在邱嫌車內查獲毒品與搖頭丸。（照片由警方提供）

台中市警一分局偵查隊日前圍捕22歲邱姓毒犯，邱嫌想逃離竟開車衝撞，導致1名員警受傷，警方以偵防車包夾並破窗逮人，邱嫌因受困車內被逮捕，警方發現邱曾販毒黑吃黑，道上兄弟揚言要找他算帳，並查獲毒品與搖頭丸，訊後依毒品罪移送偵辦。

警方獲報當天持搜索票於烏日區路邊查緝邱嫌，警方表明身分後，邱嫌一時反應開車加速衝撞員警，他卻辯稱以為遇到仇家，並說自己第一次販毒，警方在其車內查獲搖頭丸13顆、K他命36.1公克和販毒所得近5萬元。

警方調查，邱嫌國中畢業，原混跡南部沙仔地幫派（高雄市鹽埕區沙地里），因「黑吃黑」得罪南部的黑道，四處躲藏，因認識在台中市夜店綽號「小琪」的藥頭，想要在過年期間販賣毒品、大撈黑心錢。

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(中時)