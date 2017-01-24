邊販毒邊躲仇家 男衝撞員警遭逮
台中市警一分局偵查隊日前圍捕22歲邱姓毒犯，邱嫌想逃離竟開車衝撞，導致1名員警受傷，警方以偵防車包夾並破窗逮人，邱嫌因受困車內被逮捕，警方發現邱曾販毒黑吃黑，道上兄弟揚言要找他算帳，並查獲毒品與搖頭丸，訊後依毒品罪移送偵辦。
警方獲報當天持搜索票於烏日區路邊查緝邱嫌，警方表明身分後，邱嫌一時反應開車加速衝撞員警，他卻辯稱以為遇到仇家，並說自己第一次販毒，警方在其車內查獲搖頭丸13顆、K他命36.1公克和販毒所得近5萬元。
警方調查，邱嫌國中畢業，原混跡南部沙仔地幫派（高雄市鹽埕區沙地里），因「黑吃黑」得罪南部的黑道，四處躲藏，因認識在台中市夜店綽號「小琪」的藥頭，想要在過年期間販賣毒品、大撈黑心錢。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。