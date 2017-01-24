林全訪慈愛教養院 關懷身障者
行政院長林全今天到彰化縣參訪慈愛教養院，關懷身障者、參觀環境、贈加菜金，並與院生做蛋捲、陶土拓印，氣氛溫馨熱烈。
行政院長林全今天到彰化市，關懷參訪私立慈愛教養院，彰化縣長魏明谷、行政院秘書長陳美伶、衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟等中央及地方官員、民意代表陪同，院生高唱迎賓歌歡迎林全等來賓，林全則致贈加菜金及賀歲福袋、參觀院內環境、與院生製作蛋捲。
林全表示，每個人都有價值，也有權利活得有尊嚴，台灣有100多萬名身障者，在生活上，若要讓他們發揮天分，或讓他們得到基本尊嚴跟照顧，其實有些不便與困難，但健全及完善的社會，應該要讓所有人有這樣的機會，所以要幫助身障朋友，讓他們的生活與其他人一樣便利，這是政府要努力的責任。
林全說，感謝眾多團體與非營利機構努力，幫助身障者找到人生價值，慈愛殘障教養院做得很好，政府將持續落實社會福利工作，也感謝彰化縣政府與地方社福機構合作良好，中央也願意協助，讓法令與制度建立、資源運用有更多彈性空間。
魏明谷表示，很高興院長林全率團隊到彰化，在歲末寒冬時刻共同關心弱勢族群、散播愛和溫暖，慈愛殘障教養院付出很多去照顧重度身障者，縣府也與慈愛教養院建立緊密夥伴關係，除結合政府與社會資源，也從中獲教養院協助。1060124
(中央社)
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