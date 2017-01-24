春節湧車潮 新北懶人包籲利用大眾運輸

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新北市政府交通局今天預估，除夕及農曆年初二上半天，因返鄉及回娘家車潮較多，新北市轄內各交流道周邊道路，行車時間將大幅增加，請民眾多利用公共運輸或提早出門。

為期6天的春節連續假期即將開始，新北市政府交通局為讓民眾更快速掌握106年春節交通訊息，建置春節交通訊息入口網站「新北春節交通懶人包」(網址：https://goo.gl/YHSNwc)。

懶人包以新北避塞景點Top10為架構，提供即時路況、替代動線及停車剩餘資訊等，同時整合大眾運輸即時資訊，讓民眾避開壅塞時段，並選擇更多元的大眾運輸工具，春節出遊更便利。

交通局預估，大年初三、初四，上午10時，起各風景區將湧進人潮，周邊道路將十分壅塞。

交通局表示，小年夜下午，至除夕中午前，及初二上午，因大批返鄉及回娘家車潮會利用國道，新北市轄內各交流道周邊道路，包含市區道路、台64線往中和交流道、台65線往五股交流道及土城交流道、五股新五路往五股交流道，預估都會塞車。

另外，三重重陽路往三重交流道、土城中央路往土城交流道、林口文化一路往林口交流道、三峽復興路、隆恩街往三鶯交流道、汐止大同路、新台五路往汐止交流道、深坑文山路往石碇交流道等處，因高速公路實施匝道儀控，會有車多壅塞情形。

交通局建議民眾，短途應避開國道及其周邊道路，長途可利用省道等替代道路，或下午離峰時段通行。

各風景區包括九份老街、深坑老街、淡水老街、三峽老街、北海岸台2線、烏來風景區、十分風景區等景點附近，及中和烘爐地、林口竹林寺、三峽白雞廟周邊道路，在初二下午將會湧現車潮，初三、初四更達高峰，預估上午10時起開始壅塞，車行時間將多出2至3倍。

交通局呼籲開車出門先瞭解各項交通疏導措施，妥善規劃行程，並隨時注意路況報導，出門前可多利用即時交通資訊網觀看車流情形，或新北春節交通懶人包，提早掌握交通資訊，以避開壅塞路段。

交通局從用路人的需求出發，彙集新北交通相關資訊，做完整與系統性的呈現，以大平台的概念建置手機版「新北春節交通懶人包」，讓民眾能夠一指搞定春節出遊的超級任務。1060124

(中央社)