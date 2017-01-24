陸菇佯充日韓高檔菇 賺暴利數千萬

調查局北機站今天說，不肖業者利用金門小三通模式，透過旅遊團體或個人旅客，以「化整為零」方式，攜帶大陸生產香菇入境後，佯充國產或日、韓高檔香菇出售，暴利逾數千萬元。

新北地檢署指揮北部地區機動工作站、海巡署宜蘭、苗栗機動查緝隊，及財政部關務署基隆關組成專案小組，針對走私集團透過金門小三通走私大陸香菇入境情形進行調查，於今天兵分11路於台北市、新北市及金門縣執行搜索，查扣大陸走私香菇2000公斤及相關犯罪贓證物，並約談詢問走私集團葉姓成員等18人。

專案小組在民國104年發現這個走私集團長期在大陸地區採購大量香菇，再由集團成員於廈門或泉州招攬經由小三通入境金門的旅遊團體或個人，以每包乾香菇支付新台幣300元至500元不等代價，委託從金門入境後轉乘國內航線時，將大陸乾香菇再從各機場攜入本島，再由走私集團派駐機場的收貨人員聯繫取貨，集中運往倉庫，分批銷往各地傳統市場及南北貨業者，估計不法獲利逾數千萬元。

目前大陸香菇市價每公斤約400至500元，與國產香菇每公斤1000元到1800元有數倍價差，因國產的乾香菇有限，無法滿足市場需求，走私集團明知大陸地區香菇目前尚未開放進口，竟利用「試辦金門馬祖與大陸地區通航實施辦法」第26條之規定，由小三通管道進入國內的旅客，可以自用名義且自行攜帶限量為1.2公斤的範圍內，將大陸地區農產品攜帶進入台灣地區。

走私集團以「化整為零」方式透過旅客攜帶，走私大陸香菇進入台灣，再佯稱國產香菇或高檔日韓香菇售予不知情的消費者食用，以牟取暴利，涉嫌違反懲治走私條例及刑法詐欺罪嫌。1060124

(中央社)