同志開房間猝死 偷隨身物判拘50天

我要評比

陳姓、郭姓男子透過網路認識，去年2月8日大年初一相約到賓館開房間，未料性愛過程郭男突然猝死，陳男怕性向曝光，拿走對方隨身物品後離開，警方獲報循線查獲陳男涉案，高雄地院依竊盜罪判他拘役50天，得易科罰金及上訴。

(中時)