曾國城虧Janet騙婚　George掰台語驚呆眾人

Janet帶George上節目，不時咬耳朵充當翻譯。（衛視中文台提供）

Janet、George夫妻檔曬恩愛。（衛視中文台提供）

Janet、George南極婚禮有如一場大冒險。（衛視中文台提供）

Janet、George夫妻檔日前上衛視中文台《一袋女王》，兩人個性完全不同， Janet愛冒險、做事衝動，老公George害怕危險活動、性格又優柔寡斷，南極結婚之旅竟然是Janet耍心機搞大的。

兩人2015年初在南極舉辦婚禮，起初George因為擔心安全並沒有很想去，為了讓George可以喜歡南極的行程，Janet用極光之旅吸引他，但他們出發時間是永晝，壓根就看不到極光，Janet明知道這點還刻意隱瞞，被主持人曾國城糗：「這是騙婚吧！」

George近年都在美國工作，一直被Janet逼著學中文跟台語，節目現場也被拱秀幾句台語，結果George一開口就讓大家驚呆，「吃飽沒」、「看啥小」、「George掰」等，讓主持人曾國城笑到差點昏倒：「這可以播嗎？」《一袋女王》周一至周四晚上10點，衛視中文台首播。

(中時)