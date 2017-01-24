老翁險遭詐70萬 差點連紅包錢都包不出來

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老翁經員警勸說，才知道遭到詐騙。（楊明峰翻攝）

警方在老翁車上發現70萬現金。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區陳姓老翁23日遭詐騙集團電話詐騙，在銀行提領70萬現金，原本要到公園赴約給錢，好在機警銀行行員苦勸老翁不聽後，趕緊報警。楊梅警分局草湳所副所長李正義獲報後，率巡邏員警盧彥軍、林玳宇趕赴公園，發現老翁座車停在一旁，副駕駛座還放置70萬元現金，經李正義苦口婆心勸說，才讓老翁驚覺詐騙。

陳姓老翁家屬到派出所後，感謝警方鍥而不捨阻止老翁交款，還說：「如果真的遭到詐騙，老翁可能連孫子的紅包錢都包不出來」！頻頻感謝員警熱心相助。

(中時)