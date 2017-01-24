農曆春節假期到 陸客來台人數倍增
農曆春節將至，陸客來台旅遊也回溫。根據統計，1月中旬開始，陸客每日來台人數都有5000到7000人，和月初的2000到3000人相比倍增。
去年中開始，陸客來台人數驟減，全年約減少80萬人次，一直到今年初來台人數都還是慘兮兮，1月上旬每日來台人數只有3000人左右，最慘還一度只有2100多人。
隨著春節假期接近，陸客來台也稍回溫，根據統計，從1月13日至23日，每日來台人數都有5000人以上，最多甚至超過7000人，其中又以自由行占比最多，平均每日都有3000到4000人，團客差異不大，每日維持在2000人左右。
儘管陸客自由行來台意願增加，但和去年相比仍有落差，根據觀光局統計，去年2月大陸來台旅客有40萬1922人，平均每日有1萬3000多人次，知情人士也坦言，要再恢復往日榮景很難，年後假期結束，來台人數恐再減少。1060124
(中央社)
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