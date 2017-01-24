宜蘭溪水傳變紅 縣府：鐵錳排水所致
宜蘭羅東北成圳的溪水，今天驚見「血流成河」。縣府環保局說，這是附近工地抽到高含量鐵錳地下水所致，將依法開罰。
宜蘭礁溪龍潭地區去年曾發生疑似有印刷工廠偷排廢水，導致溪水一片通紅，民眾直呼可怕。
今天下午有民眾行經羅東運動公園旁的北成圳時，又發現溪水全部變成鮮紅，宛如「血流成河」。
宜蘭縣環保局晚間說，經派員了解與抽查，這是附近工地在建築施工抽取地下水時，因地下水質含高鐵錳含量引起，另排放過程也衝刷原沉積含鐵的底泥，導致排放出紅色廢水。
環保局表示，因這間工地業者未依照原核定排放口排放，將依水污法規定處罰新台幣1萬元到600萬元罰款。1060124
(中央社)
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