溺殺雙屍案 沈氏兄判死刑弟14年

沈文賓、沈文夏兄弟被控溺殺雙屍案，一、二審、更一審分別被判處死刑、無期徒刑。台灣高等法院今天更二審仍判沈文賓死刑，沈文夏被認為僅參與部分犯罪，改判14年。還可上訴。

全案源於涉嫌家暴的沈文賓於民國101年12月間，不滿已分居的張姓妻子避不見面，涉嫌與胞弟沈文夏一同前往宜蘭一處檳榔攤，擄走妻舅的潘姓女友，還有當時在店內、毫無關係的呂姓男子。

沈姓兄弟將呂男與潘女押到原桃園縣大溪鎮一處產業道路，綑綁兩人手腳，拖至附近的灌溉水溝，陸續溺殺呂男及潘女，再將屍體載到新北市三峽恩主公醫院停車場棄屍。1060124

(中央社)