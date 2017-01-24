雪隧北上出口到坪林 25日起提速到90公里

交通部國道高速公路局今天宣布，明天開始國5北向雪山隧道北口到坪林約500公尺長的路段，最高速限由80公里提升為90公里，其他路段仍維持現況速限80公里。

高公局表示，目前國道5號雪山隧道北口以北路段速限為每小時80公里，北向由宜蘭往台北駛出雪山隧道時須降低速度行駛(由每小時90公里降速為每小時80公里)，用路人多認為在末端降速可能導致隧道內速度變慢而影響車流，且經立法委員陳歐珀多次關切提出建議，高速公路局再次檢視前述路段的幾何線型條件，並進行標誌標線等交通工程改善，目前國道5號北向雪隧北口到坪林路段，可符合設計速率每小時90公里標準。

年關將近，許多民眾都會利用國5出遊返鄉，交通部公路總局表示，高公局已完成國道5號北向「雪山隧道北口至坪林」路段交通工程改善，25日起國5北向雪山隧道北口到坪林最高速限提升為90公里。

高公局提醒，除了上述路段，國道5號南港系統至坪林路段，仍有多處無法達到速率每小時90公里的標準，因此維持現況速限每小時80公里，請駕駛人依速限標誌及「前方速限降低」告示牌指示行車。1060124

(中央社)