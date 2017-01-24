郭國文：勞工安定基金使用放寬限制

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勞動部次長郭國文今天在澎湖表示，就業安定基金使用未來將放寬限制，讓縣市政府使用更具彈性，後續就業媒合資源交流，將與縣府共同合作。

郭國文今天在勞動部高屏澎分署長程泰運陪同下拜會澎湖縣長陳光復，陳光復感謝勞動部在今年澎湖公車罷工事件的協助，讓罷工圓滿落幕，另外，復興航空停航解散，原馬公站員工部分轉介華信和遠東航空。

郭國文表示，未來將放寬就業安定基金使用限制，讓縣政府使用更具彈性，後續就業媒合資源交流，將與縣府共同合作，為勞工朋友爭取最大權益。1060124

(中央社)